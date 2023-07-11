الشيخان عبد الرزاق والقطان زار المجلس السياسي لحزب الله: المقاومة تردع العدو

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار الثلاثاء رئيس جمعية ” قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” والشيخ ماهر عبد الرزاق، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

وبالمناسبة، قال الشيخ القطان “نؤكد ونحن في ذكرى الـ17 لحرب تموز 2006، على أن المقاومة أثبتت قدرتها على حماية لبنان وأن معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي حققت الإنتصار في تموز عام 2006″، وتابع “على كل اللبنانيين أن يعترفوا بفضل هذه المعادلة الذهبية التي حمت لبنان وانتصرت في حرب تموز 2006 واستطاعت أن تشكل توازن رعب مع هذا العدو الصهيوني الذي نراه وللأسف يحاول أن ينقض على بعض الأراضي في جنوب لبنان ولولا وجود هذه المعادلة الذهبية لكان ارتكب أكثر من حماقة ولعربد في سماء لبنان”.

واكد الشيخ القطان ان “ما يردع هذا العدو هو وجود مقاومة في لبنان ووجود معادلة الشعب والجيش والمقاومة، لذلك نحن كلبنانيين متمسكون بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة ونعتبر أن قوة لبنان هي بقوته بمعنى في تلاحم الشعب مع الجيش والمقاومة من أجل بقاء لبنان قويا عزيزا ومستقلا مواجها لكل التحديات”.

بدوره، شدد الشيخ عبد الرزاق على “ضرورة الوحدة الإسلامية والوطنية بين كل مكونات الشعب اللبناني كما المطلوب اليوم من كل القوى والمكونات الحزبية والسياسية في لبنان أن تعمل لمصلحة هذا الوطن ولإخراج لبنان من أزماته والمطلوب من كل هذا القوى أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأزمات أمام ما يعاني منه المواطن”، واضاف “المطلوب منهم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في أسرع وقت ممكن يعمل لمصلحة هذا البلد ويحافظ على ما أنجزته المقاومة من الإنتصار وخاصة أننا اليوم نعيش ذكرى انتصار لبنان، هذه المقاومة التي أنهت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر ورفعت رأس العرب واللبنانيين عاليا وقدمت التضحيات من شهداء وجرحى، فهي تستحق منا كل التقدير والإحترام والحفظ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام