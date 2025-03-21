الشيخ عبد الرزاق: حكام وملوك العرب صائمون عن الحق ويفطرون كل يوم على الباطل

قال رئيس “جمعية الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق في بيان له يوم الجمعة “نحن عندما نعيش في رحاب شهر رمضان المبارك يجب علينا أن نتذكر أهلنا في غزة الصائمين والصابرين والمجاهدين”.

وسأل الشيخ عبد الرزاق “أليس في شهر رمضان يجب أن نشعر بالآخر ونعيش التكاتف والتعاون والوحدة في ما بيننا؟ إذا لماذا قلوبنا اتجاه أهلنا في غزة قاسية؟ أين جيران غزة من المسلمين والعرب لنصرتها؟ “، وأضاف “حكام وملوك العرب أحقا أنتم صائمون؟ ولمن صائمون أنتم؟”، وتابع “نعم أنتم صائمون عن الحق ونصرة أهله وأنتم كل يوم تفطرون على الباطل ومساندته”.

وأكد الشيخ عبد الرزاق انه “يجب التحرك الجدي من قبل العرب والمسلمين اتجاه غزة ووقف جرائم الصهاينة في قتل النساء والأطفال والمرضى”، ولفت الى ان ” كوت العرب وصمتهم يرتقي إلى مستوى المشاركة بالجرائم الإبادية، وسأل “أين الجامعة العربية؟ أين منظمة التعاون الإسلامي المطلوب منهم الخروج عن صمتهم وخذلانهم لوقف الجرائم والمجازر في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام