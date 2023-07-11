ماكرون يعلن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قمة الناتو في فيلنيوس، أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه “ضربات للعمق” (الروسي).

وقال ماركون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: “لقد قررت زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة للسماح للأوكرانيين بتوجيه ضربات للعمق (الروسي)، حيث نلتزم بعقيدتنا التي تهدف إلى السماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين في فيلنيوس، وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على رأس جدول أعمال القمة.

المصدر: وكالات