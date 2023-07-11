الكرملين: على أنقرة ألا تضع “نظارات وردية” فلا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا بينهم

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “على شركائنا الأتراك ألا ينظروا إلى مسألة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي بنظارات وردية، فلا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا بينهم”.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “يمكن لتركيا أن تتوجه نحو الغرب، نحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الكبير نحو الغرب، بالمقابل كانت هناك مراحل فتور في ذلك، لكننا نعلم أيضا ولنسمي الأشياء بمسمياتها، لا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، أعني الأوروبيين.. ربما لا ينبغي على شركائنا الأتراك ارتداء نظارات وردية” في تعاملهم مع مسألة الانضمام الاتحاد الأوروبي، بمعنى ألا يعولوا كثيرا على ذلك.

وبصدد دعم أنقرة لانضمام السويد إلى الناتو، قال بيسكوف إن تركيا عضو في الحلف ولديها التزامات أمامه وروسيا تعي ذلك. وأضاف “تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها التزاماتها أمامه. نحن نعلم ذلك جيدا، ولا ننظر إلى ذلك عبر نظارات وردية”.

ولفت بيسكوف إلى أن دول الناتو ترى روسيا عدوا وخصما لها، ومن هذا المنطلق ستعقد المناقشات في قمة الحلف في فيلنيوس، بينما ستراقب موسكو عن كثب ما يحدث هناك وسيكون لهذا موضوع بحث معمق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا”. وتابع “فحوى التصريحات عشية هذه القمة أظهرت موقفا قويا معاديا لروسيا، تجسد في كلمات ممثلي الدول الأعضاء في الحلف”.

المصدر: وكالات