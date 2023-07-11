الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن عن قرار بلاده تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 12:58

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن عن قرار بلاده تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

منذ 15 mins 11 July، 2023
أخبار موقع المنار

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