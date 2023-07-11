الرئيس بري: لا نقبل التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 12:58

الرئيس بري: لا نقبل التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة

منذ 56 mins 11 July، 2023
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