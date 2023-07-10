الضفة الغربية| صاروخان على مستوطَنة شاكيد.. واصابة مستوطن بعملية طعن

أعلنت كتيبة العياش مساء اليوم الاثنين عن استهداف مقاتليها مستوطنة “شاكيد” غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بصاروخين من طراز قسام (1).

وأوضحت الكتيبة أن اطلاق الصاروخين جاء في إطار كسر المعادلات مع العدو الغاصب، ورداً على جرائمه في مخيم جنين، مؤكدة مواصلة التطوير والإعداد على الرغم من الظروف الأمنية وقلة الإمكانيات والأدوات، من أجل أن يذوق العدو بأس صواريخ القسام في أرض الضفة.

عملية طعن

الى ذلك أصيب مساء اليوم مستوطن صهيوني في عملية طعن غرب مدينة رام الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، إصابة مستوطن طعناً بعد دخوله مع مستوطنين آخرين لقرية دير قديش غرب رام الله.

وبحسب المتحدث باسم الاحتلال، فإن قوات العدو تجري عمليات بحث واسعة بحثاً عن المنفذ الذي تمكن من الانسحاب من المكان.

وقبل ظهر اليوم، ارتقى الشهيد بلال قدح (33 عاماً)، بنيران قوات الاحتلال، أثناء محاولته تنفيذ عملية فدائية قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزفت حركة حماس الشهيد قدح، مشددة “على ضرورة مواصلة أبناء شعبنا استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة”.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعت الشهيد بلال قدح وعزت في بيان لها عائلة الشهيد وأهالي رام الله ، مؤكدةً استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم على الارض والمقدسات. وشدّدت على أن “دم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً للشعب ومقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك حتى الحرية والخلاص”.

المصدر: المنار + وكالات فلسطينية