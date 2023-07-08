العلماء يحذرون: إفريقيا تنقسم إلى قسمين!

حذر علماء من أن صدعا هائلا عبر إفريقيا يقسم القارة إلى قسمين ويشكل المحيط السادس للأرض.

وستصبح البلدان الواقعة على طول الساحل الجنوبي الشرقي جزيرة عملاقة، ما يخلق بحرا جديدا تماما من إثيوبيا إلى موزمبيق.

وتشكل ما يسمى بصدع شرق إفريقيا منذ 22 مليون عام على الأقل، لكنه أظهر نشاطا على مدار العقود القليلة الماضية – ظهر صدع على طول صحاري إثيوبيا في عام 2005 ويتسع بمعدل بوصة واحدة في السنة. إنه نتيجة لتحرك لوحين تكتونيين بعيدا عن بعضهما البعض، لكن الآلية الدقيقة لم تكن مفهومة تماما في ذلك الوقت.

الآن، وجدت دراسة نُشرت في يونيو أن طردا هائلا لصخور شديدة الحرارة قادمة من قلب كوكبنا يقود الصدع.

وفي حين أنه من غير المتوقع تمزق إفريقيا لمدة خمسة ملايين سنة أخرى على الأقل، فإن الصومال ونصف إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ستشكل قارة جديدة عندما يحدث ذلك.

وقال كين ماكدونالد، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا: “ما لا نعرفه هو ما إذا كان هذا الصدع سيستمر بوتيرته الحالية ليفتح في النهاية حوضا للمحيطات، مثل البحر الأحمر، ثم فيما بعد إلى شيء أكبر بكثير، مثل نسخة صغيرة من المحيط الأطلسي. أم أنها قد تتسارع وتصل إلى هناك بسرعة أكبر؟ أو قد يتوقف، كما فعل المحيط الأطلسي قبل أن يبدأ في انتشار قاع البحر الحقيقي؟ بالمعدل الحالي، قد يتشكل بحر بحجم البحر الأحمر الحالي في حوالي 20-30 مليون سنة”.

ويظهر صدع يبلغ طوله 35 ميلا ظهر في عام 2005 بالفعل علامات على وجود بحر جديد بالقرب من إثيوبيا. ومزق آخر في كينيا في عام 2018 بعد هطول الأمطار الغزيرة، ما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق الطرق.

وقال عالم الجيولوجيا ديفيد أديدي، إنه يعتقد أن الشق كان مليئا بالرماد البركاني، لكن الأمطار الغزيرة جرفت المادة بعيدا وكشفت الصدع. لكن السكان المحليين قالوا إن ذلك حدث بشكل مفاجئ وسريع – وأفاد البعض بأن الأرض تهتز.

ويعتقد الباحثون أن صدع شرق إفريقيا ينمو بشكل أكبر لأن صفيحتين تكتونيتين تبتعدان عن بعضهما البعض – الصفيحة الصومالية في الشرق والصفيحة النوبية في الغرب.

ولوحظ حركة الصفيحتين التكتونيتين في عام 2004 من قبل باحثين في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا، ووجدوا أن صدع شرق إفريقيا يتحرك بضعة ملليمترات في السنة. ويمتد من خليج عدن في الشمال إلى زيمبابوي في الجنوب وهي سلسلة من الوديان العميقة والجروف الحادة والقمم البركانية. والسمة الجيولوجية هي عملية مستمرة من التصدع القاري، حيث تتفكك قشرة الأرض تدريجيا.

ومن المحتمل أن تكون قد تشكلت بسبب الحرارة المتدفقة من الغلاف الموري – الجزء العلوي الأكثر سخونة وضعفا من وشاح الأرض – بين كينيا وإثيوبيا، وفقا للجمعية الجيولوجية في لندن.

واستخدم الفريق محاكاة ثلاثية الأبعاد للمنطقة، ووجدوا أن الصدع كان مدفوعا بـ African Superplume، والذي كان مسؤولا عن التشوهات غير العادية تحت النظام.

وتتولد الصدوع القارية بشكل أساسي عندما تتحرك الصفائح التكتونية بعيدا عن بعضها البعض، والتي بدورها تسحب القشرة الأرضية وتمددها.

وينتج عن هذا تشوهات تتشكل عادة بشكل عمودي على حركة الصفائح.

المصدر: ديلي ميل