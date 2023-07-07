النائب خريس: العدو الإسرائيلي هو المستفيد الاول من عدم انتظام حياتنا السياسية

رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس ان “العدو الإسرائيلي لا يزال يتربص بأرضنا وحدودنا ويقوم يوميا بخرق الخط الازرق”، وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال: “ان العدو الإسرائيلي هو المستفيد الاول من عدم انتظام حياتنا السياسية وانتظام مؤسساتنا بشكل عام”، داعيا الى “وحدة حقيقية بين ابناء الوطن الواحد والانخراط في مشروع واحد وبناء الدولة الحاضنة لكل ابنائها، بعيدا عن سياسة الكيد والتفرد والتوجه الى حوار بناء دون شروط مسبقة”، داعيا “كل من لا يريد الحوار، الى التعقل لانه من دون الحوار لا يمكن الوصول الى حلول من شأنها بنا الوطن وإنقاذه مما يتخبط به من ازمات على المستويات كافة، علنا نصل الى اهدافنا المنشودة الكفيلة النهوض بلبنان واعادة للحياة اليه”.

وتطرق الى الوضع داخل فلسطين المحتلة فحيا “صمود اهلها ومقاومتها التي تواجه العدو بما تيسر من عتاد، فيما تترك فلسطين من الغالبية في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام