مقتل جندي وحارس امن صهيونيين في عملية قرب مستوطنة كدوميم

افاد مراسل المنار بمقتل صهيونيين في عملية فلسطينية قرب مدينة قلقيلية. وكانت اعترفت وسائل الإعلام العبرية بمقتل جندي صهيوني وإصابة آخر خلال اشتباك مسلح بمحيط مستوطنة “كدوميم” قرب قلقيلية، زاعمة استشهاد منفذي العملية.

التفاصيل مع مراسلنا خالد الفقيه:

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان جندياً إسرائيلياً قتل واصيب آخر خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، زاعمة تصفيتهما، حيث أن أحدهما أطلق النار على “حارس أمن” ما أدى لمقتله والآخر جندي صهيوني تم دهسه وحالته خطيرة على حد زعمها.

وبدورها، قالت قناة كان العبرية “إن المنفذ أطلق الرصاص على “حارس مستوطنة” ثم بعد مسافة أطلق الرصاص على جندي آخر، وتم مطاردته وقتله بحسب قولها.

وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كدوميم بعد عملية إطلاق النار وطلب من المستوطنين التزام منازلهم.

وبحسب مصادر عبرية، فقد ارتفع عدد القتلى “الإسرائيليين” منذ بداية العام الحالي إلى 29 قتيلاً جراء العمليات الفدائية.

بدورها، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس ان “منفذ عملية مستوطنة كدوميم هو الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله بالضفة المحتلة”.

وقالت الكتائب في بيان لها الخميس “نعد الاحتلال بالمزيد ومن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة”، وأكدت ان “العملية هي رد سريع على عدوان الاحتلال على مخيم جنين وردا على تدنيس مقدساتنا وتمزيق المصحف في بلدة عوريف”.