مفتي البقاع والشيخ القطان: للتأكيد على وحدة الكلمة والصف

زار مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مجمع ومسجد عمر بن الخطاب في بلدة بر الياس اللقاعية، حيث كان في استقباله إمام وخطيب المسجد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ولفيف من العلماء وفاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية وحشد من أبناء المنطقة.

وبالمناسبة، أكد الشيخ الغزاوي على “ضرورة توحيد الكلمة والصف”، وقال “نحن اليوم في بيئة لبنان الذي يبحث في الداخل والخارج عن طمأنينة في حياته إجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وحتى طمأنينة في الحكم والتنفيذ والقضاء وفي الأمن، فكانت لهذه المسيرة التي عنوانها دار الفتوى أن تكون دار الفتوى محتضنة لقضايا الأمة عامة ولقضايا اللبنانيين خاصة”.

بدوره، أثنى الشيخ القطان على “الدور الوحدوي الذي يقوم به سماحة المفتي منذ توليه مهام الإفتاء في البقاع”، واضاف ان “ما يقوم به الأبطال في كل فلسطين الذين هم عزتنا والذين يحافظون على كرامة وشرف هذه الأمة وعلى المواقف التي تبقي لهذه الأمة الأمل”، وتابع “نحن على يقين بأن الله سينصرهم وسيمكن لهم وسنصلي جميعا في المسجد الأقصى وسيكون كل أحرار العالم في فلسطين فاتحين منتصرين”.

وقال الشيخ القطان “نحن مع خيار القوة في مواجهة العدو الصهيوني ونحن مع خيار مقاومة هذا الإحتلال الغاصب لأننا على يقين بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”، وأكد أن “فلسطين ستعود من البحر إلى النهر على أيدي هؤلاء المجاهدين الأبطال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام