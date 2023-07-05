البطريرك الراعي: لبنان مريض والمسؤولون لا يريدون معالجته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2023 - 13:52

البطريرك الراعي: لبنان مريض والمسؤولون لا يريدون معالجته

منذ 2 ساعة 5 July، 2023
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
لبنان

كشف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة “لقاء الهوية والسيادة” بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد ، دولة مدنية لامركزية حيادية”، انه “طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما  هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار  لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة”، وابدى البطريرك “شكوكه باخلاص السياسيين للبلد ، مؤكدا ” ان المسؤولين عندما يهربون من الحوار لانه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها”، مشيرا الى انه لا “خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه”، لافتا الى ان “لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه”.

ولفت الراعي الى انه “لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام  والدستور” ، مجددا رفضه ان” يكون العمل السياسي للخراب والهدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة