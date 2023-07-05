هنية: العملية البطولية في “تل أبيب” وما يجري في مناطق الضفة المختلفة ما هي إلا تعبير عن أن الشعب الفلسطيني كان حاضناً لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 01:58

هنية: العملية البطولية في “تل أبيب” وما يجري في مناطق الضفة المختلفة ما هي إلا تعبير عن أن الشعب الفلسطيني كان حاضناً لجنين

منذ 41 mins 5 July، 2023
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