وسائل اعلام العدو: منفذ عملية تل ابيب كان يرتدي الزي العسكري الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 14:12

وسائل اعلام العدو: منفذ عملية تل ابيب كان يرتدي الزي العسكري الاسرائيلي

منذ 35 mins 4 July، 2023
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