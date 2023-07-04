العلامة ياسين: على القوى السياسية التلاقي والحوار

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان، أن “على القوى السياسية التلاقي والحوار، بدل الذهاب الى هذه العاصمة او تلك للبحث عن حلول، وإذا أرادوا الذهاب الى مكان يساعد لبنان على ذلك، فلتكن الوجهة سوريا لانهاء ملف النازحين وفتح الطريق واسعا أمام حركة الاستيراد والتصدير من والى لبنان والاستفادة من أجواء التلاقي العربي”.

ودعا “القوى السياسية في البلد الى العمل على اخراج البلد من أزمته، لا على فرض تأقلم الشعب مع الأزمة عبر ترويض الشعب بمنصة صيرفة أو رفع أجور ورواتب لا تسمن ولا تغني عن جوع”.

وطالب “السياسيين والاعلام بالكف عن الاصطياد بالماء العكر وزرع الفتن، وما الاستغلال السيء لحادثة بشري من قبل مدعي السيادة، الا نقطة سوداء في هذا السياق المشبوه”، معبرا عن تعاطفه مع “أهالي الضحايا”، ومنددا “بإطلاق الأحكام والمواقف والنابعة عن كراهية صادرة عن التعصب الأحمق الطائفي والمناطقي”.

وقال “على القوى السياسية بما فيها مدعي السيادة الاستنفار للمطالبة برفض ضم الجزء الشمالي من قرية الغجر التي أعلنه العدو”. وحيا “أهل مخيم جنين وأبناء فلسطين الذين يواجهون العدو بكل بطولة ويثبتون أن المقاومة هي صاحبة اليد الطولى، وأن النصر حتما لمن يقاوم لا لمن يساوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام