العلامة ياسين هنأ بالعيد: من يسكت عن المجازر الاسرائيلية في لبنان وفلسطين هم شركاء في سفك دماء العرب والمسلمين

هنأ رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي المسلمين عموما واللبنانيين بالخصوص بحلول عيد الفطر “الذي يأتي هذا العام وسط ظروف امنية واقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها لبنان واستمرار للعدوان الاسرائيلي وسط تواطؤ عالمي فقط، لأن الشعب يريد ان يكون وطنه وطنا حرا سيدا مستقلا لجميع ابنائه لا حديقة خلفية للمشروع الصهيواميركي”.

وتابع الشيخ ياسين: “إن من واجب المسؤولين في الوطن الالتفات لمصلحة المواطنين بالعمل الجاد والفعلي والحقيقي دون الخوف من اي ضغوط خارجية او اوامر سفارات اجنبية وذلك عبر السعي الفعلي الحقيقي لايقاف العدوان الاسرائيلي الذي يضرب سيادة لبنان وكذلك اتخاذ خطوات عملية لاعادة المهجرين الى ديارهم وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين الذين يستحقون بعد كل التضحيات التي قدموها من اجل بقاء لبنان ان يأخذوا حقوقهم”.

وأضاف في خطبة العيد التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور: “اننا نؤكد ان كل من يسكت عن المجازر الاسرائيلية في لبنان وفلسطين هم شركاء في سفك دماء العرب والمسلمين فكيف ببعض الانظمة العربية والاسلامية التي هي جزء من الجسر الجوي لوصول الاسلحة لهذا العدو ليقوم بمحازره التي لم يسجل التاريخ الحديث مثيلا لها ولم يغلقوا مكاتب العدو في عواصمهم”.

وختم الشيخ ياسين ب”دعوة الشعوب العربية والاسلامية للتكاتف فيما بينها ونصرة القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة لان في نصرتها مصلحة كل عربي ومسلم وحر في هذا العالم الذي يعاني من المشروع الاستكباري الصهيواميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام