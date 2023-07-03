أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-01-2023

الأخبار

ـ فرنسا: انتفاضة المهمّشين

ـ فتنة بشري: بانتظار رواية الجيش

ـ لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية: ميقاتي يرفع السقف من أجل صلاحيات استثنائية؟

النهار

ـ بشري تغالب الطعنة: دولة الإهمال والفتن

ـ 19 موقوفاً لدى الجيش في احداث القرنة السوداء وسط أجواء مشدودة وريبة متصاعدة

ـ مخاوف من التلطي وراء الخلاف المائي التاريخي بين بشري والضنية لاثارة الاضطرابات

الجمهورية

ـ إضطراب لبناني وفرنسي والإستحقاق بينهما

ـ باريس: لا تسامح مع أعمال الشغب

ـ التقرير الرسمي الأول بعد الانهيار: إنسوا الودائع

اللواء

ـ قطوع «القرنة السوداء» أولوية.. ومؤشر على رئاسة ساخنة

ـ صندوق النقد لبناء مصداقية المركزي وحماية المودعين.. ولبنان يتجنب أزمة مع سوريا

ـ “التعاون الإسلامي” لإتخاذ تدابير جماعية لمنع تدنيس القرآن

الديار

ـ إستنفار أمني وقضائي وسياسي لاستيعاب تداعيات أحداث القرنة السوداء

ـ الملف الرئاسي ينتظر طروحات لودريان… وحزب الله لن يتنازل عن فرنجية

ـ خشية من اضطرابات بسعر الصرف نهاية الصيف..

البناء

ـ فرنسا لليوم السادس في حزام النار… وماكرون يتوجه لفرض الطوارئ دون إعلانها

ـ شبهة تسريب وثائق عن النووي لتل أبيب وراء إبعاد مالي… وحديث عن بدء تنفيذ الاتفاق

ـ حادثة القرنة السوداء إلى الاحتواء بعد ظهور وقائع كافية لإثبات فشل الاستثمار السياسي

الأسرار

البناء

ـ توقع مصدر أمني تراجع الاستثمار السياسي والإعلامي في إثارة قضية مقتل شابين من بشري في القرنة السوداء، بعدما باتت الوقائع المتوفرة حول الحادثة كافية لجهة إثبات عدم وجود أي مصداقية لتوجيه الاتهام نحو حزب الله وإثارة التعبئة ضده وأن تكبير الحجر له تبعات مضرّة قد تخرج الموضوع عن سياق المعالجات المطلوبة والممكنة، والتي ليس حزب الله طرفاً فيها، كما بات يعلم المعنيون.

ـ قال مصدر سياسي بارز إن رسائل سعودية وصلت الى القيادات الفاعلة التي انتقدت موقف وزارة الخارجية اللبنانية بالامتناع عن التصويت على قرار إنشاء منظمة أممية خاصة بالمفقودين في الحرب السورية مضمونها أن المنظمة لا علاقة لها بملف المفقودين اللبنانيين وأن التصويت اللبناني كان جزءاً من الإجماع العربي وأن السعودية تقف وراء طلب هذا الإجماع والموقف منه موقف ضد السعودية.

اللواء

ـ تباينت مواقف المسؤولين خلال التشاور حول مشروع الأمم المتحدة لتقصِّي مصير المختفين في سوريا، وتغلّب في النهاية خيار الإمتناع عن التصويت كحل وسط!

ـ ربط خبير قضائي بين مطالبة باسيل بكشف نتائج التحقيق الجنائي ومجريات التحقيق القضائي الفرنسي مع حاكم المركزي ومعاونيه المقربين!

ـ أثار إتصال الرئيس الحريري المفاجئ بشيوخ العشائر العربية في خلدة تكهنات متناقضة، لم يكن بعضها بعيداً عن الأجواء الفاترة التي سادت زيارة مسؤول كبير في تيار المستقبل لمنطقة العشائر مؤخراً!

الجمهورية

ـ يقول بعض نواب كتلة بارزة إنه عاجلاً أو آجلاً، سترضخ القوى اللبنانية كلها لسلة تسويات متكاملة يتم تحضيرها والعرّاب سيكون فرنسياً.

ـ إنقسم فريق أحد كبار المسؤولين بين ضرورة وقف بعض الإجراءات التي تزيد من التحديات على الساحة الداخلية أو المضي فيها.

ـ شكّل رئيس تيار سياسي كبير فريقاً قانونياً وسياسياً من خارج الآلية الحزبية للنظر في بعض الحالات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

المصدر: صحف