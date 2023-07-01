قبيسي: سنبقى دعاة حوار وتلاق بين كل المكونات

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي “نحن نتمسك بمقاومتنا وبوحدتنا وبعيشنا المشترك لكي يبقى لبنان واحدا موحدا، فنحن دعاة وحدة نرفض التقسيم والانعزال والانقسام بين اللبنانيين”.

وأكد قبيسي “نصر على لغة الحوار التي تجمع ولا تفرق وهذا ما دعونا اليه ولا زلنا ندعو منذ الجلسة الاولى لإنتخاب رئيس للجمهورية”، وتابع “دعونا الجميع للحوار واليوم عرفنا لماذا رفضوا الحوار، لان رفض الحوار هو تمهيد لطريق تعبد لدعاة الفيدرالية والتقسيم في بلدنا، ومع الاسف المؤامرات تتوالى وبعض الساسة يغرق بها بعيدا عن العادات والتقاليد والقيم والاخلاق”.

واضاف قبيسي “نحن سنبقى دعاة حوار وتلاق بين كل المكونات وبين كل التيارات والاحزاب، لن نرفض اي حزب او اي فكرة بل نقول للجميع نحن على اتم الاستعداد لنكرس لغة الحوار ثقافة ورسالة تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام