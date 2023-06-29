قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 12:52
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حزب الله يدين بشدة تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم في السويد
حزب الله: السلطات السويدية متورطة بالجريمة لإعطائها اذنا للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المسبقة القيام بهذا العمل الخطير
حزب الله: تكرار التعدي على القرآن في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه
حزب الله: على الحكومة السويدية وقف هذا الانحدار السيء بدل من التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة
حزب الله: ندعو المرجعيات والمؤسسات والحكومات العربية والإسلامية للقيام بكل الخطوات اللازمة لمنع تكرار هذه الحماقات
الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات عملية إحراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين
الخارجية اللبنانية: ندعو إلى وضع حد لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون لانعكاساتها السلبية على الشعوب
الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الاساءة للقرآن الكريم وتؤكد أنه اجراء استفزازي وغير مدروس ومرفوض وهو مثال للعدوانية
الخارجية السورية: التطاول على القرآن بموافقة الحكومة السويدية جريمة توضح انحدار المستوى الأخلاقي في الحكومات الغربية
الحكومة العراقية تعرب عن شجبها واستنكارها الشديدين لما قام به بعض مرضى النفوس من حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد
الخارجية المصرية تدين حرق نسخة من القرآن بالعاصمة السويدية وتؤكد أن هذا الفعل المتطرف يؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب
حجاج بيت الله الحرام يستكملون مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى
الشيخ محمد يزبك بخطبة عيد الاضحى: نريد أن يخرج لبنان من ضياع الساسة الى الاختيار الأصح وانتخاب رئيس للجمهورية
الشيخ علي الخطيب: نريد الامان للبلد واللبنانيين والخروج من النفق بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة المؤسسات الدستورية للعمل
الشيخ أحمد قبلان: حذار القطيعة الداخلية لأن الأمور تكاد تصل لحد الطلاق السياسي وسط إنهاك يطال بنية الدولة ومؤسستها
فلسطين المحتلة: القوات الإسرائيلية تداهم منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
مصادر الإليزيه: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو الى اجتماع طارئ للحكومة على خلفية المواجهات في باريس
وزير الداخلية الفرنسي: توقيف 150 شخصا ليل الأربعاء ـــ الخميس في اعمال عنف إثر مقتل فتى برصاص شرطي
المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد وجوب الاستعداد لدعم اوكرانيا بالسلاح على المدى الطويل
قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري
منذ 39 mins
29 June، 2023
الاحتلال الصهيوني
الشيخ عكرمة صبري
فلسطين
مداهمة منزل الشيخ عكرمة صبري
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