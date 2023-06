أغلفة الوسائد غير المغسولة تحتوي بكتيريا أكثر بنحو 17 ألف مرة من مقعد المرحاض!

يمكن لغطاء الوسادة غير المغسول أن يأوي 3 ملايين بكتيريا بعد أسبوع واحد فقط، وهو ما يزيد بنحو 17 ألف مرة عن متوسط ما يحتويه مقعد المرحاض، وفقا لتقرير لموقع Amerisleep.

وتضمن التحليل بيانات نظافة المراتب وأغلفة الوسائد والملاءات، بالإضافة إلى تفصيل مسببات الأمراض المحتملة الكامنة بين الملاءات.

وتعد المواد المسببة للحساسية والفطريات والجلد الميت من بين الجزيئات المقلقة التي لا ترغب في الاسترخاء معها في الليل، ويمكن أن تجتذب عث الغبار والمخلوقات المجهرية التي تتغذى على خلايا الجلد المقشرة.

ويحذر الخبراء من أن أغطية الوسائد، على وجه التحديد، يجب تغييرها بشكل روتيني، وأكثر من مرة واحدة في الأسبوع (أو في الشهر).

وقال الدكتور هادلي كينغ: “عندما تدخل السرير، فإنك تلوث ملاءات الأسرة بخلايا الجلد الميتة (نحو 50 مليونا يوميا)، والعرق، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر، وأي شيء آخر التقطته خلال النهار، من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة”.

وتابع: “خلايا الجلد الميتة والعرق توفر الغذاء لعث الغبار وتجذبها إلى سريرك وتساعدها على التكاثر”.

وقدم مستخدم عبر حسابه على “تيك توك”، الذي يحمل اسم @simonandbee، مقاطع توضيحية لمستعمرات البكتيريا التي تزدهر على ما يبدو تحت رأسك كل ليلة.

@simonandbee Replying to @eduvale6999 Why @Argie (formerly Silvi) instead of washing so the time? It is recommended to wash your pillowcases every 3 days to reduce acne and germs – youre right. But it takes a lot of time, water, detergent and running costs to keep washing so frequently. Considering you sleep every single night you might find an argie pillowcase is easier and better value . . . #meetargie#argie#silvi#bacteria#acneskin#acnefighter#acnescars#bedding#skincareroutine#skincaretips#acne#acnetreatment#silk#satin#pillow#pillowcase♬ Magical Mystery – Mark Fabian & Alexander Smith

@simonandbee Show, don’t tell. #acneskin @Silvi @Argie #acnefighter#acnescars#bedding#skincareroutine#skincaretips#acne#acnetreatment#silk#satin#pillow#pillowcase♬ Suspense, horror, piano and music box – takaya

وقام مستخدم بنشر صور لما تظهره أغطية الوسائد والملاءات التي يسوق لها على أنها تكافح حب الشباب في طبق بتري، والتي تُظهر البكتيريا المزعومة ونمو الفطريات بمرور الوقت. وزعم أنه بعد أيام قليلة فقط دون غسل الوسائد، تشكلت البكتيريا بسرعة.

وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة بشأن ضرورة تغيير أغطية الوسائد بشكل روتيني كل بضعة أيام والملاءات كل أسبوع، ينتظر بعض الأشخاص شهرا أو أكثر لفعل ذلك.

المصدر: نيويورك بوست