الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة داخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات شمالا خلال الفترات الصباحية والمسائية، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات الشمالية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة شمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات شمالا خلال الفترات الصباحية والمسائية، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل محدود في الداخل بحيث تكون دون معدلاتها.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي كثيف على المرتفعات بخاصة شمال البلاد واحتمال هطول الرذاذ صباحا.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام