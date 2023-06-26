الخط الساخن| الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة حكمة او هرطقة؟!

في حلقة جديدة من الخط الساخن بعنوان “إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة حكمة او هرطقة؟!” من اعداد ديما جمعة اكد ضيف الحلقة النائب إيهاب حمادة عضو لجنة التربية النيابية ان لا احد يعرف الخلفية الحقيقية وراء الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

واستعرض حمادة ما حصل في كواليس جلسة مجلس الوزراء وكيف اتخذ القرار.

وفي جولة للزميلة ديما جمعة قامت فيها بزيارة مدارس برج البراجنة الرسمية الخامسة واستعرضت تداعيات الغاء الامتحانات الرسمية على المنظومة التعليمية عموما.



وعلق خلال التقرير اساتذة الصفوف التاسع واهالي الطلاب حول الغاء الامتحانات.



وانتقلت الزميلة ديما جمعة الى ثانوية خاصة والتقت بالمعنيين والطلاب.



وفي مداخلة هاتفية من البروفيسورة هيام إسحاق رئيسة مركز التربوي للبحوث والانماء شرحت فيها انعكاسات التعطيل خلال العام الدراسي والاصرار على اهمية الامتحانات الرسمية.



وتحدثت البروفيسورة اسحاق عن انعكاسات الغاء الشهادة المتوسطة.



المعدة والمراسلة لحلقة الخط الساخن: ديما جمعة