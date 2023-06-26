الاحوال الجوية | طقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية واستقرار في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية واستقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و 30 كم/س

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الرطوبة المرتفعة .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.