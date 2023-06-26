شويغو يتفقد الخطوط الأمامية في منطقة العمليات بأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2023 - 10:20

شويغو يتفقد الخطوط الأمامية في منطقة العمليات بأوكرانيا

منذ 1 ساعة 26 June، 2023
شويغو
أخبار دولية - روسيا

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث تفقد مركز قيادة قوات “الغرب” الروسية على الخطوط الأمامية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد مركز القيادة في الخطوط الأمامية واستمع إلى تقرير قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف حول الوضع الميداني وتحركات العدو، والمهام القتالية التي تنفذها القوات الروسية في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن قائد قوات “الغرب” أطلع شويغو على سير تجميع قوات الاحتياط التي تم تشكيلها حديثا لالتحاق بقواته.

ووجّه شويغو بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية، وتهيئة الظروف اللازمة والآمنة لنشر القوات.

المصدر: روسيا اليوم

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