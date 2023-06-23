حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض ويمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية

اعتبر حزب الله في بيان إن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية.

ولفت حزب الله في بيانه الى ان التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم.

ودعا حزب الله الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي، والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله