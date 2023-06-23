حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض ويمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 19:56

حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض ويمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية

منذ 6 mins 23 June، 2023
حزب الله
لبنان

اعتبر حزب الله في بيان إن ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية.

ولفت حزب الله في بيانه الى ان التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم.

ودعا حزب الله الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي، والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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