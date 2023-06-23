حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 19:54

حزب الله: التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم

منذ 19 mins 23 June، 2023
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