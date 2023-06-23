ارتفاع معدل السرقة في بريطانيا لأعلى مستوى في 10 سنوات

دفع استمرار أزمة غلاء المعيشة البريطانيين إلى السرقة من المتاجر بمستويات مرتفعة هي الأعلى منذ عقد، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن جمعية المتاجر الصغيرة ACS نشرت الخميس 22 يونيو/حزيران.

تم تسجيل أكثر من 1.1 مليون حادثة سرقة في عام 2022، ارتفاعًا من 970 ألفًا في العام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات.

قال جيمس لومان الرئيس التنفيذي للجمعية – التي تمثل المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة – إن مستويات السرقة التي تحدث يوميًا كانت غير مسبوقة، مضيفاً أن الجناة المتكررين – المعروفين للمجتمع وللشرطة – يسرقون دون خوف من اللوم.

يرتكب المزيد من الناس جرائم رداً على أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ جيل، حيث تكافح العديد من الأسر لشراء المواد الأساسية اليومية مع استمرار ارتفاع الأسعار.

يأتي التقرير بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة الأربعاء 21 يونيو/حزيران أن التضخم ظل ثابتاً عند 8.7% في مايو/آيار، وهو أسوأ من 8.4% المتوقع، ما دفع بنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ووجد التقرير أن زيادة نشاط السرقة من جانب العصابات والمدمنين لتمويل تعاطي المخدرات أو الكحول أدى إلى زيادة معدلات الجريمة.

على الرغم من انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية من 19% في أبريل/نيسان إلى 18.3% الشهر الماضي، إلا أن تكلفة المواد الغذائية نفسها في محلات السوبر ماركت لا تزال ترتفع بنسبة 0.9% في مايو/أيار وحده.

قللت المتاجر عدد المنتجات الموجودة على أرففها في الأشهر الأخيرة لتقليل مخاطر السرقة، إلى جانب إضافة علامات الأمان إلى المواد الغذائية مثل شرائح اللحم والجبن والزبدة.

قال ما يقرب من 80% من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع من قبل ACS – التي تضم حوالي 48 ألف عضو – إن تكلفة أزمة المعيشة كانت الدافع وراء السرقة.

المصدر: cnbcarabia