الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الجمعة، حيث يتحول الى حار نسبيا بخاصة في الداخل وعلى الجبال، معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبداية انخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وعودة نسبة الرطوبة الى الارتفاع على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام