هاشم: الاستقرار في المنطقة أساسه إعادة الحق للشعب الفلسطيني

حيا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان له الاربعاء “أبناء الجولان المحتل على وقفتهم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي لمنعه من التمادي في ممارساته العدوانية ومحاولاته تغيير معالم المناطق المحتلة”، ولفت إلى ان “هذا مخالف لكل المواثيق الدولية، وليس مستغربا على كيان قائم على الهمجية والعدوان”.

وقال هاشم “يتزامن تحرك ابناء الجولان مع مقاومة الشعب الفلسطيني التي تبشر بما تحمله الايام الطالعة من نتائج منتظرة للعمل المقاوم للشعب الفلسطيني”، وتابع ان “كل ما يجري في هذا الزمن يؤكد ان الاستقرار في المنطقة اساسه اعادة الحق للشعب الفلسطيني والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في الجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام