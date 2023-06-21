عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 21-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 21-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

مصر في الدوّامة

لودريان يستكشف من دون مبادرة

“القسام” في قلب العمليات الفدائية: ضربة كبرى للعدو انتقاماً لجنين

القضاء يعاقب طائفياً؟

تعرفة الإنترنت الى 7 ملايين ليرة شهريًا

البناء

نابلس تعزف بالشهادة لحن جنين… والسيمفونية الفلسطينية تفرض إيقاعها على المشهد الإقليمي

اجتماع استانة الرباعي يناقش خريطة طريق روسية إيرانية لترتيب العلاقات التركية السورية

لودريان لإدارة التوازن السلبي في الاستعصاء وتهدئة التوتر تمهيداً للحوار… بانتظار التسويات

النهار

عيد الموسيقى مقاومة ثقافية بالكلمة واللحن والرقص!

لودريان يواجه أوسع “استطلاع” للانقسام اللبناني

مقتل 4 إسرائيليين في هجوم قرب مستوطنة ونتنياهو يتوعد

الجمهورية

الرئيس ينتظر تقاطع الخارج والداخل

وزير ينصح بوريل: خذ النازحين ثم إضغط على الأسد براحتك!

القطاع الخاص محاصر.. مداخيل محدودة ونفقات مفتوحة

بين فرنجية وقائد الجيش… ماذا يحمل لودريان في جعبته؟

اللواء

«طبخة الرئاسة» بين باريس والرياض وطهران: انتهت فترة السماح

«حكومة التصريف» منشغلة بالتضامن الوزاري.. وبري وميقاتي يشكوان من تداعيات النزوح السوري

الرئاسة اللبنانية مؤجلة الى حين التوافق على مرشح ثالث

فضيحة جديدة: لبنان خارج الأكسبو؟!

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر نيابي إن النواب الذين صوّتوا للوزير السابق زياد بارود انطلقوا من كونه خارج الاصطفافات وليس مرشح نصف النظام بوجه نصفه الآخر، وإنه إذا تمّ تبني ترشيحه بدلاً من جهاد أزعور للمهمة ذاتها بالرهان على احتوائهم ضمن اللعبة التفاوضيّة بين طرفي النظام فسوف يقوم النواب الستة بالتصويت لعصام خليفة.

قال مصدرحقوقي دولي إن عقوداً أبرمتها شركات علاقات عامة أميركية مع مكاتب محامين دوليين يملك حصصاً فيها عدد من قضاة محكمة لاهاي موّلتها الحكومة القطرية لتحريك قضايا بحق سورية والسعودية ومصر وإن هناك متابعة من جمعيات مكافحة الفساد لهذه الملفات.

النهار

شن ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شركة “توتال” الفرنسية لاعتمادها علما بالوان قوس قزح ما يعتبر دعما للمثلية الجنسية وترويجا لها.

لوحظ أن أموالاً طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية على غرار بعض الدول المجاورة والعالمية وإن بنسبة أقل بكثير.

بدا واضحا ان وزير الشؤون الاجتماعية الاكثر تصلبا ووضوحا في ملف النازحين السوريين وهو يرفض تجاوزه في الملف الذي تمسك به وزارته وهو يتصدى لمطالب اممية باستمرار.

يتوقع أن يكون لمرجع سياسي حزبي كلمة مفصلية تقييمية خلال انتخابات حزبية ومواقف مهمة من خلال مسيرته الحزبية والوطنية.

الجمهورية

قال قيادي حزبي: لو بقيوا 100 سنة فلن يتمكنوا من فرض أي مرشح تابع لهم أو يدفعونا الى التخلّي عن مرشحنا.

فاجأ سياسي وسطي محدّثيه حول الملف الرئاسي بقوله: يستحيل على هذا المجلس ان يتمكن من انتخاب رئيس، الا بتسوية تُفرض على الجميع.

لم تنجح مساعي بذلها أكثر من عضو في كتلة نيابية تأخير الإعلان عن حلّها وهو ما دفع أحد اعضائها الى استعجال بيان النعي.

اللواء

تسعى دولة ناشطة لتكوين “لوبي نيابي” يتحرك في اللحظة المناسبة لإيصال مرشح لم يُطرح رسمياً بعد الى بعبدا..

شعر رئيس حزب ضمن تكتل معروف بالامتعاض من إشارات باتجاه تميُّز كتلته عن الكتلة الأكبر في جلسة 14 حزيران..

ما تزال مفوضية اللاجئين، (والاشارة الى النازحين السوريين) ترفض ليس فقط اعطاء “داتا المعلومات” بل أيضاً المساهمة بتغطية نفقات التيار الكهربائي وخدمات أخرى!

المصدر: الصحف اللبنانية