حركة حماس: ندين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2023 - 16:12
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حركة حماس: ندين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
منذ 3 ساعة
18 June، 2023
الضفة الغربية
حركة حماس
حملة التهويد الإسرائيلية
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