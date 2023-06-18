حركة حماس: ندين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2023 - 16:12

حركة حماس: ندين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

منذ 3 ساعة 18 June، 2023
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