عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 15-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 15-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– خسارة المساحات الحرجية تزيد 200%

– واشنطن – طهران: «الاتفاق المؤقّت»… على نار هادئة

– الحوار حتمًا

البناء

– بري يتحدى العقوبات ويربح عليها جولة سيادة… ويفاجئ بمهارة إدارته معركة فرنجية والجلسة

– 51 فرنجية مقابل 51 أزعور لولا انقلاب جنبلاط… و75 لـ فرنجية لو لم ينقلب التيار

– فرنجية: 24 نائباً سنياً ومسيحياً… وأزعور: 6 سنّة مع تجرّع السم ولا نائب شيعيّاً

– رئيسي من نيكاراغوا: لإسقاط الأحادية الأميركية

– عدوان جوي “إسرائيلي” على ريف دمشق

الديار

– هل فتحت «جلسة الاحجام» الأبواب للخيار الثالث ام للفراغ الطويل؟

– بري يدعو للحوار والتفاهم… باسيل: لا أحد يستطيع تخطي المكون المسيحي في الرئاسة

– لودريان ينقل نتائج لقاء ماكرون وبن سلمان يوم الاثنين الى بيروت

– روسيا تنفذ وعيدها وتغير قواعد اللعبة: الأسلحة النووية وصلت إلى بيلاروسيا

– السودان… واشنطن تسعى لإشراك مصر والإمارات في مفاوضات جدة

الجمهورية

– ملامح تسوية عاجلة في الأفق

– ماذا بعد الجلسة 12؟

– تقطيع المتقاطع تقطيعًا

– هذه حصة لبنان من ماكرون – ابن سلمان

– جلسة الانتخاب حققت أهدافها

اللواء

– “البازل الانتخابي”: تلاطم داخل جدران البرلمان

– بري يجدد الدعوة للحوار وواشنطن تنتقد تعطيل النصاب.. و5 نواب تمردوا على باسيل

– الحوار ممر إلزامي للوصول إلى التوافق

– بن سلمان في الإليزيه: حرب أوكرانيا وتفاهمات المنطقة

– الرئيس الصيني لـ”عضوية كاملة” لدولة فلسطين

أسرار الصحف:

البناء

قال مسؤول عربي كبير يتابع الوضع اللبناني وليس حليفاً لحزب الله في جلسة جمعته بمسؤولين عرب آخرين إنه تلقى دليلاً على أن الحزب خلافاً لما يقوله خصومه لا يُخيف الفرقاء اللبنانيين في خصومتهم معه من خلال مراقبة انفصال حليفه اللصيق التيار الوطني الحر عنه بهذه السهولة، وهذا الابتعاد

قال مصدر دبلوماسي إن نتائج جلسة الانتخابات أن قوى 14 آذار مع التيار الوطني الحر ونواب التغيير لم تستطع تشكيل أغلبية وأن حجم هؤلاء جميعاً يقارب حجم 8 آذار من دون التيار الوطني الحر الذي كان يُحسَب معها وفق تحالفات الانتخابات النيابية، وهذه النتيجة أبقى من مرحلة انتخاب الرئيس.

الجمهورية

إعتبر قطب سياسي أمام قريبين منه أن دعمه لأحد المرشحين الى رئاسة الجمهورية لا ينفي أن وجهه “ناشف”.

نبّهت مراجع إدارية من مخالفات ترتكب في مؤسسة مستقلة تتجاوز قرارات حكومية اتخذت للتخفيف من مخاطرها.

لم تنفع الضغوط التي مورست لوقف تدبير بحق أحد كبار الموظفين رغم الوعود التي قطعت بذلك.

اللواء

حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة

سيُفاجأ الموظفون والمتقاعدون أن بيان وزارة المالية عن تحويل مساعدات شهري أيار وحزيران ليس بمهلة، فالتحويل يقف عند 3 مساعدات أو أربع من أصل الراتب فقط على سعر صيرفة.

النهار

قال وزير سابق لأحد نواب “التيار الوطني الحر” خلال لقاء جمعهما إن رئيس التيار ارتكب فاولاً كبيراً مع “حزب الله” وهذا ما سمعه من كبار قادة الحزب.

تردد ان رئيس كتلة نيابية وزع اصواته ما بين حزبيين وغير حزبيين لمصلحة اكثر من مرشح.

بات واضحا ان جمعية المصارف لن تجري انتخاباتها في موعدها المحدد وستعمد الى التأجيل لسنة.

المصدر: الصحف اللبنانية