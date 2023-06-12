الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك وتدمير مواقع عسكرية بأسلحة عالية الدقة بحراً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 14:14
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الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك وتدمير مواقع عسكرية بأسلحة عالية الدقة بحراً
منذ 17 mins
12 June، 2023
الحرب في اوكرانيا
الدفاع الروسية
جنوبي دونيتسك
دونيتسك
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