الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك وتدمير مواقع عسكرية بأسلحة عالية الدقة بحراً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 14:14

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك وتدمير مواقع عسكرية بأسلحة عالية الدقة بحراً

منذ 17 mins 12 June، 2023
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