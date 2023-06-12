بالصور | مقبرة أخرى جديدة للعتاد الغربي في أوكرانيا

كشفت صور مسيّرات اللواء 22 في القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي، عن مقبرة للعتاد والمدرعات الغربية في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا.

وتظهر الصور التي التقطتها طائرة مسيّرة للحرس الثاني والعشرين “جوكوف” من لواء القوات الخاصة في الجيش الروسي، دبابات مدمرة من طراز “ليوبارد 2 إيه 6” الألمانية، ومركبات قتال المشاة “إم 2 برادلي” الأمريكية ومركبات “بيرغنبانزر” الألمانية المضادة للألغام.

كما يظهر في الصور، العديد من مركبات إزالة الألغام المدمرة مثل “ليوبارد 2آر” الألمانية و”إنترناشونال ماكس برو” الأمريكية، في الحقول بالقرب مدينة زابوروجيه.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في غضون ثلاثة أيام، شنت كييف هجوما طال انتظاره في قطاعات مختلفة من الجبهة وركزت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض.

وأكد شويغو، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات هجومية ودحرت العدو. وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 3715 شخصا في ثلاثة أيام.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد جميع الهجمات المضادة الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتدمير 3 دبابات من طراز “ليوبارد” ونظام دفاع جوي بريطاني من طراز “ستورمر”.

المصدر: وكالات