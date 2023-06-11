كندا تأمر بمصادرة طائرة النقل الروسية المحتجزة لديها وتسليمها لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية An-124 التي تحتجزها أوتاوا، وذلك لاستخدامها لصالح أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إن “حكومة كندا أمرت بمصادرة طائرة نقل روسية توجد حاليا في مطار تورنتو وبمصادرة الأصل (الطائرة)، ستتصرف حكومة كندا فيه وفقا للقانون الفيدرالي”.

وأضافت الوزارة أنه “في حالة مصادرة الطائرة، تعتزم كندا العمل مع كييف بشأن مسألة نقلها إلى أوكرانيا من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار”، على حد قولها.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارته العاصمة الأوكرانية كييف السبت عن مصادرة السلطات الكندية للطائرة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الكندية منعت الطائرة التابعة لشركة “فولغا-دنيبر” التي كانت تنقل كمية من اختبارات فيروس كورونا من الصين في 27 فبراير/شباط العام الماضي، من مغادرة كندا، التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في نفس اليوم.

المصدر: روسيا اليوم