الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخين باليستيين فوق القرم

قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين باليستيين من نوع “غروم-2” أطلقتهما القوات الأوكرانية، دون أن تقع إصابات أو أضرار مادية.

وكتب أكسيونوف في قناته على تلغرام “في الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين من نوع غروم-2 أطلقتهما القوات الأوكرانية”.

وأكد أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى، كما أنه لم يتسبب في وقوع أضرار مادية، ودعا السكان إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها شبه جزيرة القرم لهجوم بصواريخ “غروم-2” في 6 ايار/ مايو الماضي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية