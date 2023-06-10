بالفيديو | اللقطات الأولى لمقبرة دبابات ليوبارد الألمانية وأسلحة الناتو إثر ضربات روسية في زابوروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2023 - 13:32

بالفيديو | اللقطات الأولى لمقبرة دبابات ليوبارد الألمانية وأسلحة الناتو إثر ضربات روسية في زابوروجيه

منذ 2 ساعة 10 June، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أظهرت مقاطع فيديو وصور ما خلفته الضربات الروسية في محور زابوروجيه، من دمار لحق باسلحة الناتو ومعداته وأحدث دباباته على غرار “ليوبارد” الألمانية، ومركبات أمريكية.

وتسببت المعارك في محور زابوروجيه في مقبرة تجمعت فيها بقايا الأسلحة والمعدات الغربية التي تم إرسالها إلى القوات الأوكرانية، حيث تظهر الصور مركبات قتال مشاة أمريكية وعلى الفور “M2A2 Bradley ODS-SA” ودبابات ألمالنية من نوع “ليوبارد 2أ6” الدبابة الأحدث والأكثر تطورا في خدمة قوات دول الاتحاد الأوروبي وكييف.

وألحقت القوات الروسية في إطار تصديها لهجوم القوات المسلحة لأوكرانيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات التي زودت بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة القوات الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الخميس، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه وتم تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

وقال إنه “نتيجة معركة استمرت ساعتين خسر العدو 30 دبابة و11 عربة قتال مشاة وتم تصفية نحو 350 مسلحا”.

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وقد أكدت وزارة الدفاع أن محاولات القوات الأوكرانية شن هجمات واختراق الدفاع الروسية تسببت في خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني وعتاده.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس عن تدميرمستودعات أوكرانية تضم ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية غربية، بمافيها مسيرات بضربات عالية الدقة بأسلحة بعيدة المدى بحرية وجوية، بالإضافة إلى تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في الأرواح.

المصدر: وكالات

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