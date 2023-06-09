الخط الساخن| القطاع العام: لا للعدل نعم للمساواة، والاضراب يتجدد.. ما هي الحلول؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “القطاع العام: لا للعدل نعم للمساواة والاضراب يتجدد.. ما هي الحلول؟” اكد د. بشارة الاسمر – رئيس الاتحاد العالمي العام انه علينا التركيز في هذه المرحلة على تعزيز الحوار مع الرابطة لانتاج حل يعيد القطاع العام الى وضعه.

بدوره اكد حسن وهبي ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة انه طلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال مناقشة الموظفين قبل اصدار المراسيم وقد وعده بذلك الا انهم فوجئوا بإصدارها دون محاورتهم

في جولة للزميلة ديما جمعة نقلت اراء موظفي الضمان المعتصمين للمطالبة بمساواتهم بالقطاع العام.

واستمرت جولة الزميلة ديما لتتعرف الى اراء الموظفين وتأثير اضراب القطاع العام على المواطنين.

ما هو الحل الامثل لعودة موظفي القطاع العام عن الاضراب بحسب رابطة موظفي الادارة العامة؟

ورفع عدد من المواطنين صوتهم وشاركوا عبر الهاتف مباشرة.