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June 9 2023 - 01:06

منسوب المياه في خيرسون يرتفع لملامسة أسلاك الكهرباء

منذ 2 ساعة 8 June، 2023
المياه تغمر مناطق واسعة في خيرسون
أخبار دولية - روسيا

ارتفع منسوب مياه الفيضان في مدينة خيرسون، حتى كاد يلامس أسلاك الكهرباء التي تغذي حافلات الترولي والترام بالطاقة.

 

ووفقًا لقواعد التشغيل الفني لعربات الترولي، المعتمدة من وزارة النقل الروسية، تم تعيين ارتفاع أسلاك التلامس فوق مستوى الطريق عند مستوى 5.8 متر.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على يد القوات الأوكرانية في ليلة 6 حزيران/ يونيو. ونتيجة لذلك، بدأ تصريف المياه غير المنظم. وفي عدد من المناطق، بدأ إخلاء السكان بسبب الفيضانات، وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة خيرسون.

المصدر: روسيا اليوم

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