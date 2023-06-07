المرتضى استقبل وفدا من وزارة الشؤون السورية: لتمتين التعاون بين الدولتين لا سيما في المضمار التوعوي الثقافي

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – قصر الصنائع، وفدا من الجمهورية العربية السورية ضم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ياسر عبد الاحمد ومدير المنظمات غير الحكومية محمود الكوا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المفاهيم المرتبطة بالسياق الاجتماعي ضمن البلدين في ضوء التحديات الثقافية والاجتماعية التي تواجه الشعبين اللبناني والسوري .

وكانت وجهات النظر متطابقة على اهمية تعزيز مفاهيم الانتماء ورفع الوعي الثقافي للمجتمعات المحلية في البلدين .

واستعرض الاحمد دور المنظمات غير الحكومية في “تعزيز المفاهيم الثقافية الصحيحة ورفع مستويات التوعية والثقافة في المجتمع، باعتبار هذه المنظمات هي الاقرب الى الاحتياج المجتمعي والاكثر وصولا”.

كما واستمع الوفد من المرتضى الى شرح مفصل لابرز المفاهيم الثقافية التي افرزتها جملة المعطيات الناتجة عن الحرب الارهابية التي تعرضت لها المنطقة وآليات تعزيز الوعي الثقافي لتمكين الشعبين، من مواجهة الحرب الثقافية التي لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية والاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام