الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية والصينية تنفذ دوريات جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 19:12

الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية والصينية تنفذ دوريات جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

منذ 2 ساعة 7 June، 2023
أخبار موقع المنار

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