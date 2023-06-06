“تخريب متعمد”.. موقف الكرملين من الهجوم على سد كاخوفكا

قال الكرملين الثلاثاء إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون التي تسيطر روسيا على اغلبها جنوب أوكرانيا هو “تخريب متعمد”. وشدد على أن “كل المسؤولية تقع على نظام كييف”، مؤكدا أن أحد أهداف هذا العمل كان “حرمان القرم من المياه”، وهي شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو في العام 2014.
مواكبة | بالتزامن مع تصعيد الغرب.. استهداف سد حيوي تحت سيطرة روسيا في خيرسون
أكد رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونيف صباح الثلاثاء، تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة قصف أوكراني. ومنذ فجر اليوم تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن تدمير المحطة بالكامل، كما نشر بعض المواقع لقطات مصورة لسد كاخوفكا الضخم المنهار، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها ...