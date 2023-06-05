عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 5-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الإثنين 5-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ تصفية الحساب

ـ سفر جنبلاط يزعج بري… والسيد نصرالله أبلغ الراعي التمسك بفرنجية

ـ اكتمال ترشيح أزعور… والمعركة على أصوات المترددين

ـ «هزّة زحلة»… من يعبث بصاعق الزلازل في لبنان؟

ـ المفاجأة المصرية تشغل تل أبيب: استثناء أم بداية مسار؟

البناء

ـ جندي مصري يقتل ثلاثة جنود للاحتلال… والمقداد من بغداد لرفض العقوبات وإدانة تركيا

ـ مؤيدو معوض يسحبونه لصالح أزعور والتيار يؤيد… وتريث اشتراكي حرصاً على التوافق

ـ السيد نصرالله أبلغ ممثل بكركي التمسك بدعم فرنجية… والعودة للورقة البيضاء وارد إذا عُقدت جلسة!

الجمهورية

ـ أزعور بين التقاطع والترشيح

ـ المعارضة تُرشِّح أزعور

ـ حوار صاخب في الوقت الضائع

ـ النقابات العمالية تتحضّر لاعتصام الخميس

اللواء

ـ برّي لـ«اللواء»: سأدعو لجلسة وأدرس التوقيت

ـ المعارضة تدفع بأزعور لمواجهة فرنجية وموفد للراعي التقى السيد نصرالله.. وجنبلاط مع التوافق أولاً

ـ المقداد في بغداد لبحث التنسيق الأمني وتوسيع التبادل التجاري

ـ واشنطن والرياض تدعوان طرفي النزاع في السودان للتفاوض لهدنة جديدة وسط احتدام المعارك

الديار

ـ المعارضة و«الوطني الحرّ» يُرشحان رسمياً أزعور… وبري يدعو لجلستين!

ـ «التقدمي الإشتراكي» وسنّة 14 آذار «بيضة قبان» الإستحقاق الرئاسي

ـ مُشاورات على خط بكركي ـ حارة حريك لاستيعاب التأزم

النهار

ـ الراعي يوفد عبد الساتر إلى السيد نصرالله ويبارك كل تحرك لتفادي “الغالب والمغلوب”

ـ قبيل زيارة بلينكن… السعودية تخفض إنتاجها النفطي

ـ أردوغان إختار الخبير شيمشك للنهوض بالإقتصاد

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر نيابي إن لبنان دخل في الاستعصاء وبقاء الفراغ الرئاسي لشهور وربما أكثر وربط مستقبل الرئاسة في لبنان بما يجري بين الأميركي ومحور المقاومة في المنطقة، سواء في الملف النووي مع إيران أو مع سورية من سلة شاملة، وما يعرضه الأميركي على المقاومة لتغيير تموضعها الرئاسي أو ما يطلبه منها لتسهيل فوز مرشحها الرئاسي.

قال مسؤول سياسي بارز إن حزب الله الذي انتظر سنتين ونصفاً وخاطر بتحالفه مع حليفه الأقرب الرئيس نبيه بري ومواجهة انقسام وطني خطير مع الرئيس سعد الحريري وإمكانية خسارة حليفه المرشح سليمان فرنجية يومها لمنح الرئيس ميشال عون فرص تحقيق اصطفاف وصناعة تسويات توصله إلى الرئاسة مستعد للانتظار مثلها مع المرشح سليمان فرنجية.

النهار

علم ان تكليف الامين العام للخارجية بالتحقيق مع السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان جاء بالتنسيق مع الوزير جبران باسيل وذلك في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.

يُنقل وفق معلومات موثوقة أن حجوزات الخليجيين صبّت في الأيام الماضية باتجاه قبرص وتركيا وأوروبا والقليل منها الى سوريا فيما غاب لبنان عن واجهة هذه الحجوزات.

تخشى شخصيات لبنانية صدور عقوبات اميركية على خلفية الملف الرئاسي تستهدف افرادا من عائلاتها على غرار ما حصل مع طرفي الصراع في السودان.

تم فصل مسؤول اعلامي كبير على خلفية خلافاته مع عدد من الزميلات في مؤسسة اعلامية وصلت تفاصيلها الى مرجعيات سياسية ودينية وتلقت الاخيرة شكاوى وتقارير عن سلسلة من التجاوزات.

نجح عضو في المجلس الدستوري باجراء سلسلة من الاتصالات ادت الى عدم السير بالطعن المقدم ضد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

الجمهورية

تردّدت معلومات من مصادر دبلوماسية بأنه لن يكون هناك حل في لبنان ما لم يُبادر المجتمع الدولي الى اتخاذ مبادرة تؤدي الى حل لاستحقاق كبير.

طلب مرجع حزبي بارز من أعضاء قيادته وَقف التصريحات المتصلة باستحقاق بالغ الدقة الى حين انتهاء الظروف التي أملت مثل هذا القرار.

تُراقِب مصادر دبلوماسية النتائج التي ستُسفر عنها زيارة وزيرة خارجية دولة أوروبية إلى دولة عربية نافذة وانعكاساتها على الإستحقاق الرئاسي.

اللواء

يلتقي بعض سفراء دول اللقاء الخماسي قيادات رسمية وسياسية بعيداً عن الأضواء الإعلامية بهدف تذليل العقبات التي تعترض إنعقاد الجلسة النيابية الرئاسية

فوجئ رئيس كتلة نيابية وازنة بإتساع دائرة الهوة التي تُباعد بين خياراته ومواقف عدد من قدامى نواب كتلته الحزبية الذين يدرس بعضهم توقيت إعلان خروجه من الإستقالة

لم تنجح زيارة وزير مثير للجدل إلى مرجع روحي مسيحي كبير في تغيير موقف الأخير الرافض لتبريرات خلاف الوزير مع المدير العام في وزارته والذي تم اتخاذ قرار جائر بحقه

المصدر: الصحف اللبنانية