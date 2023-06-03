إردوغان: باب المئوية الثانية فتح لتركيا وسأعلن أسماء الحكومة الجديدة قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 3 2023 - 18:08

إردوغان: باب المئوية الثانية فتح لتركيا وسأعلن أسماء الحكومة الجديدة قريباً

منذ 11 mins 3 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة