ستولتنبرغ يعتزم زيارة أنقرة يوم السبت لحضور مراسم تنصيب أردوغان وعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الأتراك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 17:00

ستولتنبرغ يعتزم زيارة أنقرة يوم السبت لحضور مراسم تنصيب أردوغان وعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الأتراك

منذ 2 ساعة 2 June، 2023
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