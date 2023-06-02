ستولتنبرغ يعتزم زيارة أنقرة يوم السبت لحضور مراسم تنصيب أردوغان وعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الأتراك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 17:00
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة ومطمئنون الى انه لا يطعن المقاومة
النائب رعد: الثبات على حقنا واستقامتنا في مواجهة الأزمة سوف يوصلنا الى ما نريد وإن طال الزمن
الرئيس نبيه بري في حديث صحفي: قدّموا مرشّحين جديّين ليتنافسوا وساعتئذ نتوجه الى المجلس ولينتخب المجلس النيابي من ينتخب
الرئيس بري: من دون ذلك لستُ على استعداد لأن أدعو الى جلسة وأنزل الى المجلس لكي أكرّر مسرحية الفشل
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 56% من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم و32% لا يريدون العودة نهائيا
المدير العام لهيئة أوجيرو: مشكلة توفير مادة المازوت للسنترالات لا تزال قائمة ولن تحل الا حين نتبلغ بتوفر الأموال
عماد كريدية: هذا الأمر سينعكس على واقع الإتصالات في البلد نظراً إلى أن السنترالات ستتوقف عن العمل في المناطق
وزارة المالية: حولنا الى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الإتصالات لصالح هيئة أوجيرو
وزير الاتصالات جوني القرم: ندرس مضاعفة التعرفة على خدمة الانترنت بين 6 و 7 مرات لأن التعرفة اليوم متدنية جدا
القرم: الحل النهائي لقطاع الاتصالات يكون عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وتفعيل الهيئة الناظمة
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: سنعمل على تحويل الأموال للأسر الأكثر فقرا خلال مهلة اقصاها 12 حزيران على دفعات
وزير البيئة ناصر ياسين يطلق تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة وكلفة التأهيل البيئي
التقرير يكشف ان المستحقات المتوجبة لخزينة الدولة تبلغ بحدها الادنى 2.4 مليار دولار أميركي بين 2007 و 2018
إعلام العدو يؤكد إصابة جندي من الاحتلال في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حومش" غرب نابلس بالضفة المحتلة
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يزور أنقرة السبت لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أعداؤنا يحاولون زعزعة الوضع داخل بلادنا ولن نسمح لهم بذلك
روسيا: مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود على الحدود الأوكرانية-الروسية
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك الحدودية
الجيش الروسي: احبطنا محاولة للقوات الأوكرانية للتسلل الى منطقة بيلغورود جنوب غرب روسيا
الدفاع الروسية: ما يصل إلى 70 مقاتلا شاركوا في الهجوم الذي شن بواسطة خمس دبابات وأربع مدرعات
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على مواجهة أي تهديد صيني
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثر ويسقط أثناء توزيع الشهادات في حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو
ستولتنبرغ يعتزم زيارة أنقرة يوم السبت لحضور مراسم تنصيب أردوغان وعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الأتراك
منذ 2 ساعة
2 June، 2023
الناتو
انقرة
تركيا
تنصيب اردوغان
ينس ستولتنبرغ
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