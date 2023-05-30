هاشم: استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية سيبقي الوضع بدائرة التوتر الدائم

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “ما يقوم به العدو الاسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا اعتداء جديد بمحاولته استكمال احتلاله لاجزاء جديدة وتغيير معالم الاجزاء المحتلة وهذا ما يستمر به من اعمال بشكل دائم على امتداد الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبشكل مخالف لكل المواثيق والاعراف الدولية “.

وقال هاشم الثلاثاء “للاسف الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي ينفذها العدو الاسرائيلي تجري دون ان تحرك المنظمة الدولية ساكنا لان الممارسات الاسرائيلية دائما على مرأى قوات اليونيفل التي تسجل لتبلغ الامم المتحدة بكل التحركات وكأن دور المنظمة الدولية رصد وتسجيل عددٍ الاعتداءات والانتهاكات”.

وأضاف هاشم “امام هذه الممارسات فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بتقديم شكوى عاجلة للامم المتحدة لوقف الاعمال الجارية لانها تشكل اعتداء جديدا وليضع المجتمع الدولي ومنظماته حدا لتصرفات العدو الاسرائيلي واستفزازاته التي تهدد الامن والاستقرار وتؤكد ان استمرار احتلال الاراضي اللبنانية سيبقي الوضع في دائرة التوتر الدائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام