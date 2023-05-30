غموض حول غرق قارب في ايطاليا على متنه ضباط من المخابرات الصهيونية

أفاد تقرير يوم الثلاثاء أن عشرة من عملاء المخابرات الصهيونية السابقين كانوا من بين الناجين من كارثة القارب في بحيرة ماجوري الإيطالية.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فقد نجا 10 صهاينة من الحادث وتم نقلهم بسرعة إلى الكيان المؤقت على متن طائرة عسكرية. وقال التقرير إن ضابطا متقاعدا من قوات الأمن الصهيونية كان من بين القتلى الاربعة بعد انقلاب قارب سياحي مساء الأحد.

رجال الإطفاء يبحثون عن ناجين بعد غرق قارب سياحي في بحيرة بشمال إيطاليا يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن اثنين من عملاء المخابرات الإيطالية وزوجة صاحب القارب كانوا أيضا من بين القتلى في الكارثة.

وذكر التقرير أن “18 من الناجين العشرين كانوا من عملاء المخابرات، إما في الوقت الحاضر في الماضي”، مضيفًا أنه تم أيضًا إجلاء الإيطاليين بسرعة من غرف الطوارئ والفنادق “حتى لا يتركوا أثرًا”.

في وقت سابق يوم الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الصهيونية مقتل صهيوني يبلغ من العمر 50 عامًا ، وفيما ذكرت تقارير إيطالية أن الضابط الضابط المتقاعد الذي لقي مصرعه يبلغ من العمر 54 عاما،وتم حظر نشر اسمه بأمر من المؤسسة الامنية الصهيونية كما تقول هذه التقارير أن جميع من كان على متن السفينة هم ضباط في المخابرات الإسرائيلية والإيطالية سواء كانوا سابقين أو ما زالوا على رأس عملهم

وقد ذكر المحلل العسكري للقناة 13، ألون بن دافيد: حادثة انقلاب القارب السياحي في إيطاليا تلفها الكثير من الضبابية ولم يسمح بنشر اسم الضابط القتيل حتى الآن

كما نقل الإعلام العبري: ” إنقاذ 10 من ضباط الموساد السابقين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل إيطاليا بينما لقي ضابط واحد مصرعه في الواقعة التي يلفها الغموض “.

المصدر: وكالات