تقرير مصور | عودة الشلل الى الادارات العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 22:10

تقرير مصور | عودة الشلل الى الادارات العامة

منذ 2 ساعة 29 May، 2023
لبنان

بعدَ شهرٍ من تسييرِ المرفقِ العامّ طيلةَ شهرِ ايار، عادَ موظفو الاداراتِ العامةِ الى الاضرابِ مجدداً

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