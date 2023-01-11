الوزير بيرم جال في إدارات الجنوب.. وهذا ما اعلنه عن الزيادات للقطاع الخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 18:40

الوزير بيرم جال في إدارات الجنوب.. وهذا ما اعلنه عن الزيادات للقطاع الخاص

منذ 6 mins 11 January، 2023
لبنان

جولة جنوبية لوزير العمل مصطفى بيرم للاطلاع على سير عمل الادارات العامة ومشاكلها.

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