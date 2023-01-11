الوزير بيرم جال في إدارات الجنوب.. وهذا ما اعلنه عن الزيادات للقطاع الخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 18:40
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شهيد فلسطيني اثر تنفيذه عملية طعن في مستوطنة "حفات يهودا" غرب الخليل أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطرة
استشهاد المواطن الفلسطيني أحمد أبو جنيد (٢١ عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرقي نابلس
عرين الأسود تنعى الشهيد أبو جنيد وتؤكد أن مجاهديها تصدوا لقوات الإحتلال بصليات من الرصاص في مخيم بلاطة
فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ارتقاء الشهداء سيزيد من تصاعد الانتفاضة وامتدادها في كل الساحات
حشد من طلاب الجامعات الإيرانية ينظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديداً بالإساءة إلى المرجعية
أمين مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي: إساءة الصحيفة الفرنسية للمرجعية دليل واضح على فشل مؤامرتهم ضد الإيرانيين
الاستخبارات الإيرانية: الحكم بالإعدام على نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا
وزير الخارجية الإيرانية: استدعينا السفير العراقي احتجاجاً على استخدام مصطلح وهمي بدلاً من الخليج الفارسي
قائد البحرية الإيرانية يعلن أن الأسطول الإيراني موجود في جميع المضائق الاستراتيجية بالعالم باستثناء مضيقين
مسؤول تركي كبير لوكالة "رويترز": اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا هذا الشهر في موسكو أو في مكان آخر
الرئيس الروسي يناقش مع نظيره الإيراني هاتفياً زيادة توسيع التعاون الثنائي ويعربان عن استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا
مبعوث الرئيس الروسي يلتقي وزير الخارجية الاردني في عمان: نتعاون مع المملكة لمواجهة التحديات في الجنوب السوري
الرئيس الروسي يعلن أن بلاده ستزيد من قدراتها الدفاعية وستواصل تنفيذ البرامج الاجتماعية والإقتصادية واسعة النطاق
بوتين: أشكر الحكومة على أدائها عام 2022 وأي من السيناريوهات السلبية التي توقعها خصوم روسيا للبلاد لم تتحقق
وزير الخارجية السويدي: الاتحاد الأوروبي مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا وسيدعم كييف في مواجهة روسيا مهما طال الأمر
استشهاد امرأة يمنية وطفلتيها وجرح زوجها إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية المكيمنية بالدريهمي
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزا 30 جنيها مصريا للدولار
محققون أوروبيون يصلون إلى لبنان الاسبوع المقبل في إطار تحقيق عبر الحدود في قضايا فساد قام بها حاكم البنك المركزي
مصدر لـ "رويترز": المحققون سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين ورؤساء بنوك تجارية كشهود
المصدر: صاحب شركة تحويل أموال سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب رياض سلامة في الجولة الأولى
مسؤول في وزارة الفلاحة التونسية يعلن أن وضع البلاد المائي خطير للغاية بسبب سنوات الجفاف المستمرة منذ 7 أعوام
السلطات المغربية تعلن اعتقال 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش بالتعاون مع اسبانيا حيث كانت المجموعة تنشط في كلا البلدين
مقتل 21 شخصاً بينهم 3 عناصر من حركة طالبان في انفجار وقع قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول
قوات تحرير تيغراي بدأت تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الحكومة حسب اتفاق السلام الموقع العام الماضي في جنوب أفريقيا
رئيس الكيان الإسرائيلي اسحق هرتزوغ يستقبل السفير التركي الجديد ويدعو رجب طيب أردوغان إلى زيارة الأراضي المحتلة
السلطات البريطانية تفرض على فرع بنك الريان القطري في لندن غرامة بـ 4.85 مليون دولار لعدم كفاية ضوابط منع غسل الأموال
وزير الطاقة السعودي يقول إن المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة
الوزير بيرم جال في إدارات الجنوب.. وهذا ما اعلنه عن الزيادات للقطاع الخاص
منذ 6 mins
11 January، 2023
لبنان
جولة جنوبية لوزير العمل مصطفى بيرم للاطلاع على سير عمل الادارات العامة ومشاكلها.
الادارات العام
الادارات العامة
الرواتب في لبنان
القطاع الخاص في لبنان
الوزير بيرم
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