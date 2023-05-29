الشيخ قاسم: الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيس للمواجهة بخلفية طائفية

قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنه “منذ البداية انطلق ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من عدد وازن وهو إلى زيادة”، وتابع “يحاول المتعارضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها ستة عشر مرشحا”.

واضاف الشيخ قاسم الاثنين “معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية”، وتابع “حررِّوا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة وتعالوا ننتخب رئيساً حُرَّاَ ينقذُ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه”.

المصدر: تويتر